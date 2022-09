Per un Lukaku che non recupera, c'è un Calhanoglu che invece si candida per una maglia da titolare. Come conferma anche la Gazzetta dello Sport, il turco è pienamente recuperato e Inzaghi è tentato di lanciarlo dal primo minuto, con il sorpasso su Mkhitaryan per il ruolo di mezzala sinistra che è nell’aria. Ieri, peraltro, il tecnico ha avuto per la prima volta tutto il gruppo a disposizione dopo Udine: "Inzaghi ha riunito i suoi in sala video e ha avuto modo di “rileggere” la partita con la squadra, sottolineando ciò che non è andato. Poi però l’attenzione si è spostata sulla gara con la Roma: troppo importante il momento per voltarsi, troppo urgente la necessità di una vittoria per cambiare marcia", riferisce la rosea. Per il resto, Asllani è in pole per sostituire Brozovic in cabina di regia anche se a certo punto della seduta il tecnico ha provato anche un assetto differente, con Calhanoglu e Mkhitaryan in campo a formare quasi un 3-4-1-2: "Più che un piano A, è più semplice immaginare che possa essere soluzione da giocarsi eventualmente a gara in corso", spiega la Gazzetta. Acerbi tra Skriniar e Bastoni, davanti Lautaro e Dzeko.