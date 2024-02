Torna l'Inter dei titolari per la sfida di stasera contro l'Atalanta, ma da Appiano Gentile filtrano anche notizie riguardanti i giocatori non disponibili per la gara di stasera e che sperano di recuperare quanto prima. Ne scrive oggi La Gazzetta dello Sport.

Innanzitutto Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco valuterà oggi con lo staf medico se potrà cominciare a lavorare sul campo. Poi Thuram, che ieri ha lavorato da solo ma a brevissimo tornerà a farlo sul campo con i compagni. Infine Acerbi, che tornerà in gruppo entro il weekend, come il francese, nel tentativo di esserci almeno in panchina con il Genoa.