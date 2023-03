La Gazzetta dello Sport quantifica la "distrazione muscolare" che ha subito Calhanoglu in Nazionale agli adduttori della coscia destra: out certamente per le prossime tre partite con Fiorentina, Juve e Salernitana. E a rischio anche l'andata dei quarti di Champions con il Benfica a Lisbona. "Nella migliore delle ipotesi, Calha proverà a essere convocato e in caso di necessità giocare uno scampolo di partita. Ma si naviga a vista, tanto che l’Inter stessa nel comunicato ufficiale parla di condizioni che saranno rivalutate nei prossimi giorni - si legge -. Ossia quando l’ematoma si sarà riassorbito ancor di più e magari si potrà andare più in profondità con gli esami. Realisticamente, l’Inter cercherà di riavere Calhanoglu in campo per il ritorno di Champions League. Se poi dovesse anticipare i tempi, beh tanto meglio".