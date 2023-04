Niente da fare: Skriniar salterà anche il ritorno con il Benfica. "Nessuna speranza per il difensore slovacco, che avverte ancora dolore al nervo sciatico: sul suo rientro non c’è alcuna certezza, la situazione non sembra migliorare al punto di immaginare un ritorno in campo", riferisce la Gazzetta dello Sport. Al contrario, novità positive per Calhanoglu, l'altro assente di Lisbona: "Il turco ieri ha lavorato ad Appiano, nel giorno di riposo che Inzaghi aveva concesso alla truppa dopo la vittoria di Lisbona. Sarà convocato per il match di sabato con il Monza: l’obiettivo è fargli disputare qualche minuto del secondo tempo, che valga come rodaggio per la sfida di San Siro con il Benfica, il 19 aprile".