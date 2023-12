Bastoni recupera, ma non rischia: il difensore nerazzurro sarà di nuovo a disposizione per l'Udinese e - come riferisce la Gazzetta dello Sport - non partirà con i compagni alla volta di Napoli. Buone notizie anche da Pavard, in netto progresso dopo il problema al ginocchio: il francese si rivedrà tra i convocati tra due settimane circa, giusto il tempo di ritrovare la giusta condizione fisica. Probabile che Inzaghi possa contare su di lui per Inter-Bologna di coppa il prossimo 20 dicembre, a tre giorni dal match col Lecce.

Oggi, ad Appiano, rifinitura e poi partenza verso la Campania nel tardo pomeriggio. Si va verso la conferma degli stessi undici scesi in campo dall'inizio a Torino contro la Juve domenica scorsa. Dunque, compreso Dumfries che aveva saltato il Benfica per affaticamento.

