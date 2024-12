Bisseck ha vinto l'unico ballottaggio della vigilia. Secondo la Gazzetta dello Sport, Inzaghi ha scelto il tedesco per completare la difesa con De Vrij e Bastoni: superata la concorrenza di Darmian, che dunque partirà dalla panchina e sarà utilissimo a gara in corso considerando il perdurare delle assenze di Acerbi e Pavard.

Come riferisce la rosea, ieri Inzaghi ha lavorato a lungo anche sui calci piazzati ieri dopo le sofferenze dell'ultimo periodo. In campo l’Inter migliore possibile, con i rientri dal 1' di Barella, Mkhitaryan, Thuram, Dumfries e Dimarco, tutti non titolari a Leverkusen. E in panchina riecco l’ex Correa, assente in Champions perché fuori lista Uefa: il Tucu ha scalato posizioni ed è al momento la prima opzione offensiva dietro ai titolari.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.