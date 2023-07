Yann Bisseck è ormai dell’Inter. Ieri - come conferma la Gazzetta dello Sport - il club nerazzurro ha trovato l’intesa con l’Aarhus per pagare in tre anni i 7 milioni di clausola a cui si aggiungeranno 500mila euro di bonus più 5% sulla futura rivendita. Oggi, quindi, sarà la giornata per le visite mediche di rito propedeutiche alla firma sul contratto che legherà il giovane difensore tedesco al club di Zhang.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!