Resta in bilico la posizione di Raoul Bellanova. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, l'Inter considera troppo alta la cifra di 7 milioni per il suo riscatto e, quindi, la permanenza in nerazzurro è in dubbio. "Ma non è detto che l’avventura a Milano dell’esterno sia già terminata - suggerisce la rosea -. Inter e Cagliari hanno infatti convenuto di riparlare dell’affare dal primo luglio in avanti: possibile che la società nerazzurra chieda un nuovo prestito, tutto da verificare però se il club sardo vorrà concederlo".

