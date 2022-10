La truppa interista partirà oggi destinazione Monaco di Baviera dopo l'allenamento del mattino di scena ad Appiano Gentile. Simone Inzaghi porterà in Germania tutti, a eccezione di Danilo D'Ambrosio (affaticamento agli adduttori) e Marcelo Brozovic (possibile convocazione per la Juve). In gruppo anche i due diffidati, Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni, i quali difficilmente verranno rischiati in una partita di prestigio ma inutile ai fini della classifica del girone C di Champions League.

Per la cronaca, come riporta la Gazzetta dello Sport, la squadra non ripartirà subito dopo il match domani sera, come consuetudine in questi casi, ma dovrà dormire a Monaco di Baviera anche nella notte di mercoledì: la decisione è figlia della decisione di chiudere lo spazio aereo nell’aeroporto bavarese. Al ritorno a Milano, giovedì, Skriniar e compagni andranno direttamente alla Pinetina per allenarsi.