Ieri riposo dopo le fatiche di Coppa Italia, ma già oggi l'Inter tornerà a sudare in vista dell'impegno di domenica sera a Cagliari. Quello in Sardegna sarà l'ennesimo step decisivo in chiave scudetto, considerando che si giocherà subito dopo Milan-Atalanta. "Nella trasferta di domenica sera a Cagliari, decisiva per i residui sogni scudetto, dovrebbe tornare dal primo minuto Alessandro Bastoni. E occhio anche al possibile ritorno da titolare di Joaquin Correa", anticipa la Gazzetta dello Sport. Pronti, ad ogni modo, sia Dimarco che Dzeko. Dal 1' anche Dumfries, partito in panchina in coppa.