L'Inter mette nel mirino la Fiorentina dopo i festeggiamenti (brevi) per la Supercoppa. Inzaghi ha un'attenzione particolare per le condizioni di Bastoni, out dalla finale con il Napoli per un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra.

Ieri il difensore si è allenato a parte, ma - come informa la Gazzetta dello Sport - il suo ritorno in gruppo potrebbe arrivare già oggi e comunque farà parte della spedizione in terra toscana. Ieri out anche Dumfries in permesso per motivi familiari: dopo le panchine in Arabia, sarà a disposizione per Firenze?

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!