Nessun dubbio sulla correttezza di sospendere e poi rinviare la partita. Nessuno, nemmeno da parte dell'Inter. Anzi. La Gazzetta dello Sport spiega bene come siano andati ieri i fatti subito dopo i soccorsi per Bove, che intorno al quarto d'ora di gioco ha accusato un malore e si è accasciato al terreno perdendo conoscenza.

"Al rientro negli spogliatoi, subito dopo la sospensione della partita, quasi tutti i giocatori della Fiorentina erano in lacrime, ma anche Lautaro e compagni non sono riusciti a controllare tutte le emozioni - si legge -. Proprio Barella e il capitano, appena hanno incrociato il presidente Beppe Marotta, hanno subito fatto presente che in nessun caso al mondo avrebbero mai ricominciato a giocare, anche a fronte di notizie positive provenienti dall’ospedale. Notizie che poi effettivamente sono arrivate, ad alleggerire un po’ la serata. Come pure è arrivata la spiegazione tecnica del perché l’ambulanza non sia entrata sul terreno di gioco: Dimarco era tra i più inviperiti in campo, insieme con il viola Ranieri, poi una volta chiarito che il protocollo prevede proprio questa procedura, gli animi si sono calmati".

Logica la scelta di Inzaghi di lasciare liberi i giocatori dopo una serata così: oggi ad Appiano non sono previsti allenamenti, ripresa del lavoro fissata per domani.