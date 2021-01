Sulle scrivanie di Marotta e Ausilio rimane aperto il file relativo all'attaccante da aggiungere in rosa. "Il nome di Eder non scalda più di tanto - conferma la Gazzetta dello Sport dopo il nostro aggiornamento (RILEGGI QUI) -. Il preferito, in quel reparto, resta sempre Gervinho. Ma tutto è legato all’uscita di Pinamonti, sul quale si sono mosse Benevento e Bologna. Impressioni? Se qualcosa sarà, sarà last minute", spiega la rosea.