Serata avvelenata per l'Atletico Madrid, prossimo avversario dell'Inter in Champions League. A Siviglia è arrivata una sconfitta amarissima: seconda di fila, quarto posto in bilico e, soprattutto, Morata infortunato.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, dopo 5 vittorie consecutive, la squadra di Simeone ha perso in casa con l'Athletic Bilbao nell'andata della semifinale di coppa e ieri col pericolante Siviglia che in casa non vinceva da settembre. Preoccupazione per le condizioni di Morata, uscito a fine primo tempo per un infortunio al ginocchio dopo uno scontro con Soumaré. I primi test hanno escluso rotture, ma parlano di trauma con distorsione al collaterale del ginocchio. Assai difficile che Morata, massimo goleador stagionale della squadra, possa giocare a San Siro il prossimo 20 febbraio.

