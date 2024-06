Marko Arnautovic non sembra proprio dell'idea di lasciare l'Inter a breve. "Ho vinto quasi tutto, ho un altro anno con l'Inter e ho ancora molto da fare", ha ribadito anche ieri l'austriaco.

Ma i dirigenti nerazzurri - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - spingono per trovare una soluzione in uscita per il 35enne austriaco, liberando il posto che verrebbe occupato da una punta più giovane e meno simile tatticamente a Taremi, il nuovo arrivato nel reparto.

Arnautovic, peraltro, ha un ingaggio ingombrante (3,7 milioni netti, pur beneficiando del decreto crescita) e non dà le dovute garanzie a livello atletico. Nella stagione appena finita ha subito due infortuni (in particolare il primo a Empoli) che ne hanno condizionato il rendimento. Le piste possibili? Fiorentina, Turchia o la ricca Arabia Saudita.