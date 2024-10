Non solo Barella. Anche Tajon Buchanan molto presto tornerà a disposizione e così Inzaghi potrà lavorare a più soluzione offensive. Come spiega la Gazzetta dello Sport, infatti, con la rosa al completo il tecnico nerazzurro potrà avere diverse opzioni che andranno a favorire anche le rotazioni necessarie visti i tanti impegni.

Una rosa XXL: così la descrive la rosea. Ieri il canadese ha lavorato da solo e tra oggi e domani si allenerà con i compagni. Potrà entrare tra i convocati già per la sfida di domenica all’Olimpico con la Roma oppure per la trasferta del 23 in Champions, in casa dello Young Boys. E la fascia sinistra recupererà un’opzione, mentre Carlos Augusto tornerà a essere un po’ vice Dimarco e un po’ vice Bastoni. Non a caso, l'ex Club Brugge è stato inserito in lista Uefa a discapito di Palacios e Correa.

In difesa e a centrocampo, peraltro, Inzaghi può già vantare due giocatori per ruolo. E lo stesso vale per l'attacco, che nel frattempo ha visto Lautaro sbloccarsi dopo un avvio di stagione in sordina, Thuram splendere sempre di più, Taremi confermarsi alternativa di lusso e Arnautovic rinvigorito dalla sosta nazionali (doppietta alla Norvegia di Haaland). Un bel passo in avanti rispetto a un anno fa...