L'Inter torna a Milano delusa per il ko in finale e con i cerotti per nuovi acciacchi. In particolare ci saranno da monitorare le situazioni di Calhanoglu e De Vrij, usciti malconci dalla sfida con il Milan.

Il turco - come spiega la Gazzetta dello Sport - si è arreso dopo poco più di mezzora. A bussare è stato l’adduttore, vecchio “nemico” del turco in questa stagione: un infortunio allo stesso muscolo lo aveva già fermato a ottobre e poi a novembre tra Inter e nazionale, ma la gamba interessata era la sinistra; l’affaticamento di ieri è alla destra. È l’unica “buona notizia” della serata: il rischio ricadute è scongiurato.

E se Thuram, con ogni probabilità, tornerà arruolabile per Venezia, da capire il fastidio di De Vrij al flessore. Anche Correa non al meglio: possibili esami domani. Inzaghi spera di riavere già domenica Acerbi e Pavard, rimasti ad Appiano mentre i compagni inseguivano la Supercoppa.