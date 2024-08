Palacios è in arrivo, ma chiaramente servirà altro per ripristinare il bunker difensivo ammirato nella passata stagione. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, le due reti incassate a Genova non sono andate giù a Inzaghi, che ormai aveva fatto l'abitudine a subire poco o nulla in Serie A: in una sola partita di campionato la squadra di Simone ha incassato le stesse reti prese nelle prime sei della scorsa stagione.

Chiaramente i paragoni tra stagioni differenti sono sempre sbagliati e fuorvianti, ma la ferma intenzione ad Appiano Gentile è tornare a quei livelli lì. "Lo scorso anno faticavano tanto a farci male", ha detto lo stesso Inzaghi dopo il 2-2 di Genova. Nessun allarme, ma neanche sottovalutazione.

Per Inzaghi, un anno fa, era sconosciuto quel senso di affanno che dà una rincorsa: solo alla tredicesima di A, allo Stadium contro la Juventus, la squadra di Simone era andata sotto e aveva dovuto rimontare. La stessa situazione di svantaggio si è ripetuta di nuovo solo l’8 aprile a Udine: cinque mesi dopo, praticamente una vita.

Problema di concentrazione dei singoli più che di reparto. Nessun dramma, ma analisi del momento. Bisseck ha sbagliato ma è cresciuto tanto. Palacios è in arrivo. Però un anno in più potrebbe pesare su Acerbi e De Vrij, rispettivamente verso i 37 e i 33 anni. E qui - secondo la rosea - nessuno ha la certezza che saranno ancora affidabili per una stagione intera.