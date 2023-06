Marcelo Brozovic va all'Al-Nassr, anzi no. Nuovo stop nella trattativa tra l'Inter e il club saudita che, al momento di dare l'ok alle visite mediche di rito del croato, ha ritoccato al ribasso le cifre dell'intesa che era stata trovata con la controparte in un meeting in viale della Liberazione negli scorsi giorni.

Nell'ultimo incontro, si legge su Gazzetta.it, al quale hanno partecipato il Ceo dell'Al Nassr, l'a.d. nerazzurro Marotta, l'avvocato Capellini e un rappresentante della Saudi Pro League, le contrattazioni sono state bloccate bruscamente, anche perché il calciatore ha chiesto una buonuscita economica ai milanesi, forse perché non proprio tutte le sue richieste erano state esaudite. La rosea ricostruisce così la vicenda, parlando di Inter furiosa: "Se la proposta al ribasso arrivata stamani sia frutto del grande sforzo economico compiuto dai sauditi per soddisfare le pretese di Brozo (100 milioni in 3 anni) non è chiaro. Di certo c'è che l'Inter ha fermato tutto e non ha concesso a Marcelo l'autorizzazione per svolgere i test medici odierni. La trattativa, dunque, è in stand by. E tale rimarrà fino a che l'Al-Nassr non rispetterà le condizione stabilite negli scorsi giorni. Inevitabile che a breve le parti si risentano, ma per il momento la cessione del croato è tornata in bilico. Per il momento... Alla prossima puntata", la chiosa del pezzo della rosea.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!