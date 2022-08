Serve l'ultimo ok dell'Inter, che dovrebbe arrivare in giornata, per certificare l'arrivo di Francesco Acerbi alla corte di Simone Inzaghi. Altrimenti, fa notare la Gazzetta dello Sport, non c’è piano B, il che fa pensare che alla fine l'affare con la Lazio andrà in porto. Se l'iter verrà confermato, domani il difensore della nazionale potrebbe svolgere le visite mediche di rito e in serata presenziare a San Siro per la gara con la Cremonese nei panni di spettatore. Insomma, ormai è solo una questione di forma più che di sostanza: l'ex Milan arriverà in nerazzurro in prestito gratuito con diritto di riscatto e guadagnerà 2,2 milioni netti fino a giugno 2023.