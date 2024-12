L'Inter tornerà in campo venerdì a San Siro contro il Parma dopo il rinvio del match di Firenze dopo appena 15 minuti giocati. I nerazzurri hanno iniziato a mettere nel mirino la partita contro la squadra di Pecchia e ieri, in campo ad Appiano Gentile, si sono rivisti anche Acerbi e Carlos Augusto.

Come riferisce la Gazzetta, entrambi hanno svolto una parte del lavoro in palestra e una parte sul campo, con l’obiettivo di tornare a disposizione di Inzaghi per la partita con gli emiliani. Tra i due, è il brasiliano un po’ più avanti nella condizione, ma entrambi andranno valutati giorno dopo giorno. Sicuri assenti Pavard e Di Gennaro, che ieri si è operato al dito della mano sinistra: il portiere rientrerà tra febbraio e marzo.