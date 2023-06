Tutto fatto per la permanenza a Milano di Francesco Acerbi. Secondo la Gazzetta dello Sport, oggi l'Inter eserciterà il diritto di riscatto versando alla Lazio i 4 milioni di euro decisi nella scorsa estate. "Nessuno sconto, dunque, strada che avrebbe allungato i tempi e peraltro senza la minima certezza di andare a buon fine. Acerbi è di fatto la prima operazione conclusa dall’Inter in questa sessione", conferma la rosea. Una conferma meritatissima visto quanto fatto in stagione. E anche Stefan De Vrij resterà nerazzurro: trovato l'accordo per il rinnovo fino al 2025.

