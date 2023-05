L'Inter ha bisogno di soldi e c'è la disponibilità a cedere anche Lautaro Martinez. Ne è convinto il portale inglese Football Insider, che parla di forte interesse del Manchester United per l'argentino in vista del prossimo mercato estivo.

Secondo gli inglesi, proprio Lautaro sarebbe il primo obiettivo per rinforzare l'attacco dei Red Devils al pari di Kane: uno dei due arriverà a Old Trafford come desidera Ten Hag. Costo dell'operazione? L'Inter chiederebbe circa 80 milioni di euro per lasciar partire il Toro. Per il tecnico olandese, Lautaro rappresenta l'alternativa ideale a Kane, considerando che il Tottenham chiede quasi 20 milioni in più rispetto ai nerazzurri per il proprio capitano. "L'attaccante perfetto": questa l'idea di Ten Hag riguardo Lautaro tenendo presente la sua idea di calcio. Non solo: lo United avrebbe messo la freccia sul Chelsea anche per l'ex nerazzurro Hakimi.

