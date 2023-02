L’Inter aveva sondato il tennero con il Manchester United per Harry Maguire, ma Erik Ten Hag si è opposto all’addio del suo difensore. Lo riporta il The Sun che spiega come l’allenatore olandese abbia rassicurato l’inglese: è molto colpito dall’atteggiamento mostrato in allenamento e gli darà sicuramente spazio nel resto della stagione, sebbene Lisandro Martinez e Raphael Varane al momento siano le prime scelte. Il calendario d’altra parte è fitto e le occasioni non mancheranno.