L'offerta da 30 milioni più 5 di bonus dell'Inter per Romelu Lukaku non sarebbe all'altezza delle aspettative del Chelsea. Questo il messaggio che sta emergendo in Inghilterra in queste ore, probabilmente da fonti interne ai Blues. Quella dei nerazzurri sarebbe la proposta economica più bassa sul tavolo del club inglese, che ne avrebbe altre tre superiori, con colloqui che proseguono. Due di queste arriverebbero dall'Arabia Saudita, una sarebbe della Juventus. Il Chelsea dunque prende in considerazione la volontà dell'Inter ma ad oggi non accetta l'ultima proposta e si aspetta un rilancio.

Chelsea now consider Inter Milan's £25m+ bid for Romelu Lukaku as serious but still not acceptable. Believed to be the lowest offer of three interested parties, including Juventus and Saudi Arabia. Lukaku wants Inter.