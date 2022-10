Conosciuto nel mondo dello sport per essere stato proprietario di Alinghi, vincitrice dell’America’s Cup di vela nel 2003 e nel 2007, Ernesto Bertarelli nelle ultime ore è comparso nella shortlist dei possibili acquirenti dell'Inter, club che secondo l'autorevole Financial Times sarebbe stato messo ufficialmente in vendita. "Il precedente spinge all’ottimismo i tifosi dell’Inter - si legge sull'edizione online di Forbes Italia -. Anche se l’entità dell’investimento sarebbe molto diversa. Per portare la Coppa America nella bacheca della Société Nautique di Ginevra, secondo il Corriere della Sera, Bertarelli spese 60 milioni di euro. Per il club, che nell’ultimo esercizio ha perso 140 milioni di euro, la famiglia Zhang chiede 1,2 miliardi".