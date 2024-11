L'Inter sfoglia la margherita per individuare l'ideale sostituto di Yann Sommer, che viaggia per le 36 primavere. La società nerazzurra comincia sin da ora a valutare alcuni nomi, in Italia dove si parla dell'interesse per Alex Meret come all'estero: il portale spagnolo El Nacional sostiene infatti che l'Inter ha nella propria lista nomi come Andriy Lunin del Real Madrid, Gregor Kobel del Borussia Dortmund e Diogo Costa del Porto. Ma il preferito in tal senso sarebbe Alex Remiro, numero uno della Real Sociedad.

El Nacional parla addirittura di trattative avviate per l'ingaggio del 29enne estremo difensore, che piace molto a Simone Inzaghi in quanto lo ritiene assolutamente perfetto per integrarsi perfettamente nel suo stile di gioco, grazie alla bravura coi piedi, oltre ai suoi riflessi e all'agilità.

