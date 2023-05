Domenico Berardi (Sassuolo), Boulaye Dia (Salernitana), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Romelu Lukaku (Inter), Matteo Pessina (Monza): sono questi i cinque candidati al premio di EA Sports Player Of The Month, il riconoscimento mensile per il miglior giocatore della Serie A votato dai tifosi che potranno fare la loro scelta fino al 28 maggio cliccando su questo link. La cinquina è stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione.

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE