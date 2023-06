Non solo Frattesi. Ausilio e Marotta lavorano per puntellare la rosa di Inzaghi anche in altre zone del campo. Anche in questo caso si tratta per uno scambio di centrocampo. L’interesse dei nerazzurri per Carlos Augusto del Monza non è una novità, al contrario però potrebbe giungere nuova la valutazione che il club brianzolo fa a proposito del suo giocatore: 30 milioni quelli richiesti da Galliani e compagnia. Un prezzo al quale la dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe in qualche modo avvicinarsi inserendo nella trattativa Stefano Sensi, giocatore di proprietà del club milanese, reduce dal prestito proprio al Monza. A riferirlo è DAZN che spiega come Carlos Augusto sia "la prima scelta per la fascia sinistra dei nerazzurri che potrebbe offrire il cartellino del centrocampista" di Urbino,