Non si ferma il calo di ascolti di DAZN: in occasione della giornata numero 16 della Serie A, anche nonostante la trasmissione in chiaro del big match tra Lazio e Inter ha portato a casa un’audience inferiore rispetto a una anno fa. Il posticipo dell'Olimpico ha totalizzato 1.347.412 utenti, un numero inferiore rispetto al milione e 421mila registrato per lo stesso match della scorsa stagione, disputato anche quello il 16 dicembre del 2023.

Nel confronto con il medesimo periodo di riferimento della stagione 2023/2024 il bilancio di DAZN risulta decisamente negativo: mancano all’appello per la ben 14 milioni di telespettatori con una tendenza al ribasso sempre più accentuata. Il calo medio a giornata ammonta a 875mila utenti.

