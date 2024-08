L'entourage di Mario Hermoso è a Milano. A darne notizia è Dazn, che sottolinea come gli agenti abbiano in agenda incontri con Inter e Milan, con cui i contatti sono aperti da tempo.

Da capire se quello dello spagnolo è un file in qualche modo destinato a riaprirsi oppure no.

