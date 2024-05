Sarà molto veloce il processo del passaggio di proprietà da Suning a Oaktree. La burocrazia lussemburghese, come spiega il Corriere della Sera, è di norma molto rapida e protettiva per i creditori. Con una raccomandata per comunicare l'insolvenza del debitore e la volontà di escutere il pegno, Oaktree avrà in mano l'Inter.

C'è già una prima stima di quanto vale al momento l'Inter, si parla di 850 milioni debiti inclusi ed è una cifra importante perché sottraendo quello che Zhang deve a Oaktree (380-385 milioni tra prestito e interessi) si ha la cifra che il presidente nerazzurro dovrà ricevere dal fondo americano. Seguirà la convocazione dell'assemblea dei soci per eleggere il nuovo board, fatto perlopiù di consiglieri indipendenti. Sarà lasciata ampia libertà agli amministratori esecutivi, preservando dirigenza e competitività della rosa. Potrebbe anche esserci un'accelerata per lo stadio, mentre gli accordi commerciali dovrebbero geograficamente passare in zone di riferimento diverse da quelle di Suning.