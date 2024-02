E' in programma oggi l'assemblea della Lega Serie A nella quale si parlerà di come affrontare i calendari del futuro se il campionato resterà a venti squadre, come la stragrande maggioranza dei club vuole.

L'ad De Siervo relazionerà i club sul colloquio con Reichart, ceo di A22 Sports Management, ma la posizione della Lega è di totale chiusura. Serve però ripensare a un nuovo format, una delle opzioni è inserire playoff e playout, con una nuova formula per la Coppa Italia.