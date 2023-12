Lautaro Martinez e Victor Osimhen sono i simboli di Inter e Napoli e lo saranno a lungo. Ne è sicuro il Corriere della Sera, focalizzato sui due bomber in odore di rinnovo di contratto e pronti a diventare i più pagati del nostro campionato. Se per il nigeriano l'ipotesi sul tavolo è da 10 milioni a stagione fino al 2026, per il capitano nerazzurro si parla di prolungamento fino al 2028 con ingaggio da 8 milioni più bonus e premi.

"C'è un rapporto viscerale, che va formalizzato - sottolinea il giornale -. E un ruolo di capitano totale che va premiato, perché i Lukaku e gli Skriniar passano, il Toro resta".

