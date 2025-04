Gli agenti della squadra Mobile, coordinati dai pm della Direzione distrettuale antimafia Paolo Storari e Stefano Ammendola e dal procuratore Marcello Viola, hanno eseguito sei misure cautelari nella mattinata di oggi, venerdì 11 aprile, per l'omicidio dell'ex capo ultras dell'Inter Vittorio Boiocchi, ucciso la sera del 29 ottobre 2022 in via Fratelli Zanzottera nel quartiere di Figino, a Milano.

Come si legge sul Corriere della Sera, si tratta dei mandanti, degli organizzatori e dei due esecutori materiali dell'agguato. Uno di questi, l'esecutore materiale del delitto, è stato arrestato in Bulgaria, in una località sul Mar Nero. Tutti i dettagli dell'operazione verranno resi noti in una conferenza stampa convocata alle 17 al Palazzo di Giustizia di Milano.