Il Corriere della Sera offre tra le pagine della sua edizione odierna un approfondimento sui bomber del campionato, tra i quali è ovviamente compreso il capitano dell'Inter Lautaro Martinez. Finora il Toro è il leader della classifica marcatori della Serie A con cinque gol in cinque partite, ma la concorrenza è ampia.

"Se questa è la partenza, il viaggio ad alta quota sarà lungo, affollato e movimentato. La classifica marcatori sembra già la tabellina dei 9, gli uomini che sono la stella polare delle big in lotta per lo scudetto, ma non solo: Lautaro (5), Giroud e Vlahovic (4) guidano la brigata dei centravanti all’assalto di Osimhen, che ha lo scudetto sul petto e 26 gol nel motore, capace di portare il Napoli davanti a tutti nella scorsa stagione con un mese di anticipo e una concorrenza già ko a gennaio: la stella nigeriana (3) adesso deve inseguire, tradisce un po’ di insofferenza, ma non ha perso il tocco", scrive il quotidiano generalista, aggiungendo poi alla lista anche i nomi di Lukaku, Retegui, Scamacca e Krstovic.

Lautaro finora, ricorda il Corsera, è anche l'uomo che nel 2023 ha inciso di più, con 19 gol e 4 assist. "Domani a Empoli Inzaghi potrebbe dargli un po’ di riposo: ma il Toro l’anno scorso, prima o dopo, è sempre entrato, 57 volte su 57. Perché il rapporto qualità-quantità è fondamentale", conclude il giornale.