"In settimana è attesa la chiusura per l’affare Mkhitaryan: contratto biennale a 3,5 milioni a stagione. Per Dybala bisognerà attendere, l’Inter non teme di perderlo, l’intesa c’è. Perisic ha rifiutato l’offerta di rinnovo e va al Tottenham". Questo il breve recap del Corriere della Sera sugli ultimi movimenti di mercato dell'Inter.