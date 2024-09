Nella panoramica generale sul 'dossier stadio' di Milano, l'edizione milanese del Corriere della Sera riporta le dichiarazioni del sindaco Beppe Sala a commento della posizione presa da alcuni membri della maggioranza e delle associazioni ambientaliste contro l'ipotesi del Meazza bis rimessa sul tavolo da Inter e Milan durante l'incontro andato in scena venerdì: "Sono polemiche sterili perché il processo è passato dal Consiglio comunale: invito tutti a non fare finta di dimenticare ciò che la politica ha già approfondito. Farò rispettare quello che ha deciso il Consiglio comunale a valle del dibattito pubblico", le dichiarazioni del numero uno di Palazzo Marino. Parole che, però, non impediranno ai Comitati e alle associazioni ambientaliste di riunirsi il prossimo 27 settembre, in piazza dei Mercanti, per alzare la voce contro il consumo di suolo.

