Sulla sponda nerazzurra del Naviglio sta per scoppiare un malumore improvviso, come lo definisce oggi il Corriere della Sera. Stanco di essere considerato una riserva di lusso, Davide Frattesi sta ascoltando il corteggiamento della Roma. I giallorossi, si legge, devono sfoltire e non si opporranno a una partenza di Lorenzo Pellegrini, sono anzi pronti a inserire il cartellino del capitano per arrivare allo stesso Frattesi.

Marotta sarebbe anche disposto ad accettare la cessione di Frattesim, ma non con uno scambio tout court e in ogni caso a fronte di un giusto corrispettivo per un giocatore il cui cartellino è stato pagato 33 milioni di euro complessivi.