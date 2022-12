Scorie del Mondiale da gestire per diversi club. Calciatori che erano all'ultima chiamata, come Cristiano Ronaldo e Lewandowski, ancora una volta delusi dalla rassegna iridata. "Avranno un’altra chance Harry Kane e Romelu Lukaku. Ma entrambi vanno per i trenta. E cominciano ad avvertire quella sensazione che prima o poi coglie tutti: l’idea che il meglio sia alle spalle, e che resti meno tempo di quello già bruciato - si legge sul Corriere della Sera -. Riprendersi dal rigore fallito con la Francia, e dai clamorosi errori sotto porta con la Croazia, non sarà facile né per il centravanti inglese, né per quello belga. Il dolore dei vinti appare esacerbato rispetto a un tempo".