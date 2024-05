"Giusto il tempo di ripartire dopo il big bang derby-festa scudetto e l’Inter si trova di fronte il Sassuolo, unica squadra capace di batterla in campionato". Comincia così il pezzo di presentazione del Corriere della Sera sul match in programma questa sera al Mapei Stadium, dove Inzaghi punterà su un turnover mirato e deciso, con lo sguardo rivolto al futuro. Oggi avranno spazio dall'inizio Audero in porta, ma soprattutto Asllani e il grande ex Frattesi a centrocampo, vogliosi di mettere più minuti possibili nella gambe in vista della prossima stagione. In attacco Sanchez (destinato all'addio) sarà titolare, mentre Arnautovic avrà spazio a gara in corso: l'austriaco va a caccia di una conferma in nerazzurro che il quotidino generalista bolla come "difficile".

Il giocatore sotto certi punti di vista più atteso è Tajon Buchanan: il canadese non ha ancora debuttato da titolare e non lo farà nemmeno oggi. Dopo cinque mesi di apprendistato ad Appiano, però, l'ex Bruges vuole dimostrare di essere un giocatore su cui Inzaghi può puntare per la prossima stagione. "Non che ci siano dubbi - scrive il Corsera -, visto l’investimento fatto a gennaio (7 milioni al Bruges) per tamponare l’assenza di Cuadrado: TJ ha colpito per la sua applicazione totale, senza togliere mai il piede dall’acceleratore nonostante le pochissime occasioni avute". Lo stesso discorso vale anche per Yann Bisseck, che però in questa prima annata nerazzurra ha avuto più spazio e ha anche inciso con due gol pesanti contro Lecce e Bologna.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!