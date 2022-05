Simone Inzaghi ha impiegato davvero pochissimo tempo per prendersi la fiducia e la stima di tutto l'ambiente Inter. E il Corriere della Sera di oggi mette in risalto la figura del tecnico nerazzurro, tracciando un bilancio positivo della sua prima stagione: "Inzaghi è stato una rivelazione per l’Inter, la capacità di prendere una squadra orfana di due campioni come Hakimi e Lukaku, cui si è aggiunto l’addio di Eriksen, l’ha rimodellata nel gioco e nelle abitudini. Il presidente Steven Zhang ne ha apprezzato il carattere senza spigoli, l’allineamento totale a proprietà e dirigenza. Gli è stato sempre vicino, anche ieri ad Appiano dove si è presentato per non far mancare il suo appoggio. L’Inter ripartirà da Inzaghi. La prossima settimana il primo rinnovo sarà il suo, insieme fino al 2024. Poi verranno gli altri, Handanovic e un ultimo tentativo si farà per Perisic: 'Spero nella fumata bianca'".