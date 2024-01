Il turnover visto come un'arte. Il Corriere della Sera sottolinea i meriti di Inzaghi nell'approfittare della rosa lunga messa a disposizione dalla società in estate. Vero che in estate la squadra è stata rivoluzionata con 12 nuovi ingressi, ma nell'undici titolare di nuovi ci sono solo Sommer e Thuram.

A Firenze la conferma dell'ottimo lavoro di Inzaghi: senza Calhanoglu e Barella, il tecnico ha lasciato a riposo anche Dimarco e, parzialmente, Acerbi. Nonostante questo, i nerazzurri hanno vinto e Simone ha pure ottenuto risposte convincenti in particolare da Asllani e Frattesi. Stesso discorso per Carlos Augusto e pure per Bisseck, entrato nel momento più caldo senza tremare. Restano al momento meno impiegati solo Buchanan, appena arrivato, e Klaassen. Forse, ancora per poco suggerisce il Corsera.