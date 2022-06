Il Corriere della Sera non accantona del tutto l'ipotesi Milan per Paulo Dybala, pur mantenendo l'Inter in una situazione di vantaggio. " L’ad Marotta rassicurerà nelle prossime ore l’entourage dell’argentino spiegando che i piani non sono cambiati, ma sarà prima necessario dire addio a Sanchez e privarsi di una punta fra Dzeko e Correa. A ora Dybala, pur apprezzato da Maldini e Massara, non è una pista percorribile per il Milan: l’ingaggio di cui il trequartista discute con i nerazzurri, pur comprensivo di bonus, si aggira sui 7 milioni, una cifra lontana dal tetto consentito dalla politica rossonera. Ma se a luglio il giocatore sarà ancora senza contratto e avrà abbassato le proprie pretese di stipendio i manager milanisti e, forse anche la Roma, potranno valutarne l’innesto in squadra".