Dopo il pareggio per 4-4 contro la Juventus, Simone Inzaghi ha dovuto ascoltare diverse critiche non solo per gli errori della sua squadra, ma anche per la scelta dei cambi effettuati. Il tecnico, riporta oggi il Corriere della Sera, ha trovato pretestuose le polemiche relative alle sostituzioni, avendo purtroppo delle possibilità limitate per via degli infortuni.

In tal senso, Calhanoglu dovrebbe fare un warm up col Venezia per poi esserci al 100% nelle due gare successive. In regia confermato Zielinski con Asllani pronto dalla panchina. Qualche minuto potrebbe giocarlo anche Buchanan, dato che a sinistra c'è bisogno di un cambio per Dimarco, che sta spendendo tantissimo e non può essere sostituito da Carlos Augusto.