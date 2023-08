Il «tradimento» di Lukaku e la partenza di Dzeko hanno spazzato ogni piano preparato per tempo da Marotta e Ausilio. Questo, secondo il Corriere della Sera, il problema che la dirigenza interista si trova ad affrontare ora che è ancora alla ricerca di una punta. E in più non si riesce a piazzare Correa.

Morata è ancora il preferito di Inzaghi ma l'Inter non può permettersi i 21 milioni di clausola in una sola soluzione. E' stato aperto un confronto col Porto per Taremi e c'è Beto come terza scelta. "Inzaghino sogna un quartetto composto da Lautaro, Thuram, Taremi (o Morata) e Alexis Sanchez - scrive il Corsera -. Folarin Balogun? Piace sicuramente a tutti, è però una punta di movimento e costa 40 milioni. Puntando su di lui, andrebbe comunque preso per forza un centravanti puro, da pescare a costo zero, o quasi (anche i nerazzurri valutano Zapata). E qui tornerebbe il problema Correa, a meno che nell’emergenza non si decida di partire con 5 punte in rosa, cosa che non entusiasma di certo Zhang junior".