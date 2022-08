Il derby d'Italia a distanza tra Inter e Juventus per Nikola Milenkovic potrebbe finire in pareggio e a reti bianche per entrambe. Tra i due litiganti, il terzo gode e in questo caso a godere potrebbe essere proprio la Fiorentina, titolare del cartellino del difensore serbo. Secondo il Corriere Fiorentino, bianconeri e nerazzurri sembrerebbero rimasti ai margini, mentre ad avanzare un'offerta concreta nelle ultime ore sarebbe il Siviglia. Club che però non stuzzica particolarmente la fantasia del giocatore, propenso a declinare l'offerta. A rigor di logica dunque, con gli spagnoli respinti dal difensore e Inter e Juve diventate piste fredde, sale di quota la possibilità di rinnovo con il club gigliato.