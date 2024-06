Qualora non dovesse andare a buon fine la trattativa per il rinnovo di Denzel Dumfries, l'Inter ha già individuato altri obiettivi. Dalla Spagna arriva ora un nome nuovo: secondo Cadena COPE, infatti, i nerazzurri hanno messo nel mirino Arnau Martinez, nazionale Under 21 spagnolo, protagonista della grandissima annata del Girona rivelazione della Liga. Il giocatore catalano ha una clausola accessibile da 20 milioni di euro e andrà in scadenza di contratto nel 2025, cosa di cui l'Inter potrebbe approfittare per acquisire le sue prestazioni per una cifra inferiore.

Sempre secondo l'emittente, infatti, sarebbe stata già inoltrata una proposta da cinque milioni di euro per cominicare a intavolare una trattativa.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!