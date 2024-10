I tanti infortuni degli ultimi giorni hanno portato Simone Inzaghi a convocare per la sfida di Champions League di mercoledì sera contro lo Young Boys anche Mike Aidoo, esterno classe 2005 della Primavera di Andrea Zanchetta. Lo riferisce Calciomercato.com, spiegando che per il ragazzo italo-ghanese non si tratta di una prima volta assoluta in quanto fu convocato già l’anno scorso per la partita contro il Benfica della prima fase.

Aidoo è un osservato speciale di Inzaghi, che gli ha fatto fare per intero il ritiro con la prima squadra in estate concendendogli anche parecchio spazio nelle amichevoli.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!