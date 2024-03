La tappa di Samir Handanovic all'U-Power Stadium per assistere a Monza-Roma non è passata inosservata. Gli occhi dello sloveno erano principalmente su Michele Di Gregorio, portiere dei brianzoli (con cui è sotto contratto fino al 2027) e vecchio canterano nerazzurro. Adesso l'Inter lo segue per il post-Sommer: la valutazione del cartellino che fanno i biancorossi si aggira sui 20 milioni di euro.



Attenzione però alle possibili contropartite tecniche (che l'ad Galliani sarebbe disposto ad accettare) che l'Inter potrebbe inserire nell'operazione per abbassare l'esborso in denaro. Il nome lanciato da Calciomercato.com in questo senso è quella del trequartista Gaetano Oristanio, classe 2002 attualmente in prestito al Cagliari.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!